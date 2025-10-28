Nanjing Inform Storage Equipment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nanjing Inform Storage Equipment hat am 25.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 143,4 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 37,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 230,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at