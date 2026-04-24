Nanjing Iron Steel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nanjing Iron Steel hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,10 CNY. Im letzten Jahr hatte Nanjing Iron Steel einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,41 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 14,28 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at