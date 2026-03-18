Nanjing Iron Steel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nanjing Iron Steel veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 CNY, nach 0,080 CNY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Nanjing Iron Steel 14,71 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,470 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nanjing Iron Steel 0,370 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 61,51 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 57,89 Milliarden CNY.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,470 CNY und einem Umsatz von 57,99 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at