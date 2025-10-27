Nanjing Iron Steel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nanjing Iron Steel hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,16 Prozent zurück. Hier wurden 14,34 Milliarden CNY gegenüber 15,61 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at