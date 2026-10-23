Nanjing Iron Steel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nanjing Iron Steel hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nanjing Iron Steel ein EPS von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,75 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 14,34 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at