Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,09 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A 0,120 CNY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A mit einem Umsatz von insgesamt 945,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 938,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at