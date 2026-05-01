Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A hat am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 928,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 876,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at