Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,08 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A einen Umsatz von 945,9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at