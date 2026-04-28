Nanjing LES Information Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nanjing LES Information Technology A hat am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Nanjing LES Information Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90,0 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 17,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at