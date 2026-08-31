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31.08.2026 06:31:29
Nanjing Medlander Medical Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nanjing Medlander Medical Technology A ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanjing Medlander Medical Technology A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nanjing Medlander Medical Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Nanjing Medlander Medical Technology A im vergangenen Quartal 93,7 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanjing Medlander Medical Technology A 122,9 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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