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03.09.2026 06:31:29
Nanjing OLO Home Furnishing A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nanjing OLO Home Furnishing A hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 CNY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,3 Millionen CNY – eine Minderung von 6,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 351,4 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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