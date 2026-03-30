Nanjing Panda Electronics Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nanjing Panda Electronics Company stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 927,8 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 810,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,010 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Nanjing Panda Electronics Company -0,210 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,62 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,48 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at