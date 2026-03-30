30.03.2026 06:31:29

Nanjing Panda Electronics Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanjing Panda Electronics Company äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,12 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nanjing Panda Electronics Company im vergangenen Quartal 1,02 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanjing Panda Electronics Company 876,2 Millionen HKD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,010 HKD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,220 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,69 Milliarden HKD – eine Minderung um 5,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,84 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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