31.10.2025 06:31:28
Nanjing Panda Electronics Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nanjing Panda Electronics Company ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanjing Panda Electronics Company die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CNY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 511,3 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nanjing Panda Electronics Company 571,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
