|
14.04.2026 06:31:29
Nanjing Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nanjing Pharmaceutical hat am 11.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 13,83 Milliarden CNY gegenüber 12,76 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,480 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 54,90 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 53,63 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.