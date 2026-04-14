Nanjing Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nanjing Pharmaceutical hat am 11.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 13,83 Milliarden CNY gegenüber 12,76 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,480 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 54,90 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 53,63 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at