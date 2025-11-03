Nanjing Securities A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nanjing Securities A hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Nanjing Securities A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 805,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at