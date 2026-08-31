Nanjing Securities A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nanjing Securities A ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanjing Securities A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,24 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 874,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at