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29.04.2026 06:31:29
Nanjing Tanker A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nanjing Tanker A präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Milliarden CNY – ein Plus von 14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nanjing Tanker A 1,37 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,090 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,57 Milliarden CNY taxiert.
Redaktion finanzen.at
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