Nanjing Tanker A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanjing Tanker A äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,10 Prozent auf 1,50 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at