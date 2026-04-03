Nanjing Tanker A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nanjing Tanker A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent auf 1,55 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,270 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,400 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,81 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,330 CNY und einen Umsatz von 5,82 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at