Nanjing Tanker A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nanjing Tanker A lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Nanjing Tanker A im vergangenen Quartal 1,59 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanjing Tanker A 1,50 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,070 CNY sowie einen Umsatz von 1,59 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at