20.04.2026 06:31:29

Nanjing Textiles Import Export: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nanjing Textiles Import Export präsentierte am 17.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,03 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 191,8 Millionen CNY – ein Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nanjing Textiles Import Export 172,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,030 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,150 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 738,81 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 767,97 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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