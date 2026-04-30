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30.04.2026 06:31:29
Nanjing Vishee Medical Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nanjing Vishee Medical Technology A hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,64 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Nanjing Vishee Medical Technology A im vergangenen Quartal 106,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanjing Vishee Medical Technology A 95,9 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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