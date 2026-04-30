Nanjing Vishee Medical Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nanjing Vishee Medical Technology A hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,64 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nanjing Vishee Medical Technology A im vergangenen Quartal 106,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanjing Vishee Medical Technology A 95,9 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at