Nanjing Wondux Environmental Protection Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nanjing Wondux Environmental Protection Technology A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,91 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,930 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 144,1 Millionen CNY – eine Minderung von 33,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 215,7 Millionen CNY eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,340 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nanjing Wondux Environmental Protection Technology A -0,870 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,47 Prozent auf 505,73 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 620,32 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at