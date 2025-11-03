Nanjing Xingang High-Tech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nanjing Xingang High-Tech hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nanjing Xingang High-Tech ein EPS von 0,470 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 471,8 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 439,7 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at