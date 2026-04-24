Nanjing Xingang High-Tech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanjing Xingang High-Tech hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,35 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,400 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,02 Milliarden CNY, gegenüber 1,06 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,01 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at