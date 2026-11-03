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03.11.2026 06:31:28
Nanjing Xinjiekou Department Store: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nanjing Xinjiekou Department Store hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,030 CNY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,35 Milliarden CNY – eine Minderung von 13,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,56 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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