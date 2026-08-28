Nanjing Xinjiekou Department Store präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nanjing Xinjiekou Department Store hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,46 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,64 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at