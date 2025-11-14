NANKAI CHEMICAL COMPANY legte Quartalsergebnis vor

NANKAI CHEMICAL COMPANY lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 112,05 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 55,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,40 Milliarden JPY – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NANKAI CHEMICAL COMPANY 4,17 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at