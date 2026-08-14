NANKAI CHEMICAL COMPANY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NANKAI CHEMICAL COMPANY hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 227,98 JPY. Im letzten Jahr hatte NANKAI CHEMICAL COMPANY einen Gewinn von 103,22 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 4,90 Milliarden JPY gegenüber 4,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at