Nankai Electric Railway gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nankai Electric Railway hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 58,43 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nankai Electric Railway ein EPS von 51,51 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Nankai Electric Railway mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,08 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at