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04.11.2026 06:31:28
Nankai Electric Railway informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nankai Electric Railway ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nankai Electric Railway die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 63,18 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 58,43 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73,14 Milliarden JPY – ein Plus von 14,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nankai Electric Railway 63,80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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