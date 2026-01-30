|
30.01.2026 06:31:29
Nankai Electric Railway zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nankai Electric Railway lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 74,67 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 67,65 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 68,88 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
