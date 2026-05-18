Nankai Plywood: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nankai Plywood gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 26,54 JPY. Im letzten Jahr hatte Nankai Plywood einen Gewinn von -112,560 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nankai Plywood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 378,26 JPY beziffert, während im Vorjahr 20,90 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Nankai Plywood im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,14 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 24,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at