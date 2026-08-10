Nankai Plywood gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nankai Plywood hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 74,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 100,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 9,79 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nankai Plywood 6,30 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at