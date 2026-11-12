Nankai Plywood legte Quartalsergebnis vor

Nankai Plywood hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,39 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 99,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 9,79 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at