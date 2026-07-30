Nankai Tatsumura Construction gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nankai Tatsumura Construction gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,43 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 9,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at