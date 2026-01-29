|
29.01.2026 06:31:29
Nankai Tatsumura Construction: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nankai Tatsumura Construction lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,68 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,49 Prozent auf 11,25 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!