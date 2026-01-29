Nankai Tatsumura Construction: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nankai Tatsumura Construction lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,68 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,49 Prozent auf 11,25 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

