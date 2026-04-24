Nanning Chemical Industry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nanning Chemical Industry lud am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Nanning Chemical Industry 0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nanning Chemical Industry 1,66 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at