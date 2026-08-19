Nanning Chemical Industry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanning Chemical Industry gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,56 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,97 Prozent auf 1,88 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at