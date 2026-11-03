Nanning Chemical Industry stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nanning Chemical Industry hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,54 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nanning Chemical Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,92 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nanning Chemical Industry einen Umsatz von 1,35 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at