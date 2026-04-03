Nano Dimension: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nano Dimension gab am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Nano Dimension vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 142,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nano Dimension einen Umsatz von 14,7 Millionen USD eingefahren.

Nano Dimension vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,370 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 103,25 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 58,05 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at