Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
|
18.02.2026 05:56:47
NANO Nuclear Energy Inc. Q1 Loss Climbs
(RTTNews) - NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) revealed Loss for its first quarter of -$6.52 million
The company's bottom line totaled -$6.52 million, or -$0.13 per share. This compares with -$3.11 million, or -$0.09 per share, last year.
NANO Nuclear Energy Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$6.52 Mln. vs. -$3.11 Mln. last year. -EPS: -$0.13 vs. -$0.09 last year.
