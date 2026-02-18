Nano Nuclear Energy Aktie

Nano Nuclear Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086

18.02.2026 05:56:47

NANO Nuclear Energy Inc. Q1 Loss Climbs

(RTTNews) - NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) revealed Loss for its first quarter of -$6.52 million

The company's bottom line totaled -$6.52 million, or -$0.13 per share. This compares with -$3.11 million, or -$0.09 per share, last year.

NANO Nuclear Energy Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$6.52 Mln. vs. -$3.11 Mln. last year. -EPS: -$0.13 vs. -$0.09 last year.

