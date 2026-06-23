Nano Nuclear Energy Aktie

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WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086

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23.06.2026 08:37:00

Nano Nuclear Energy Is Still Way Under $45. Here's Whether Long-Term Investors Should Pounce.

Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) is an advanced nuclear company whose ambitions coincide with a new trend on Wall Street: small modular reactors (SMRs), or, as Nano calls them, microreactors.Long overshadowed by Oklo and NuScale Power, Nano's cheaper market valuation and regulatory progression has been drawing attention to Nano's suite of reactor designs. The stock has been gaining momentum over the last month, in spite of no real change to the obstacle stymieing its progress: a lack of regulatory approval.With a market cap of $1.3 billion and a price between $26 and $27, should long-term investors take advantage of this opportunity, or should they wait for more concrete progress?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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