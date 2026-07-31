Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
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31.07.2026 21:05:00
Nano Nuclear Energy Surges: What's Driving the Rally Today?
Up then down, up then down, up then down, up...That's been the 2026 edition of Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) stock, which is rallying hard on new momentum this week.The latest surge in Nano stock, which, as of midday July 30, is at plus-10%, comes after Nano announced a small positive milestone: The company was selected by the AFWERX, an innovation arm of the Department of the Air Force (DAF), to study how its microreactor KRONOS could help solve the DAF's most urgent energy problems. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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