Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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25.06.2026 17:14:49
Nano Nuclear Energy vs. NuScale Power: Which Nuclear Energy Stock Is a Better Buy in 2026?
Nuclear power is undergoing a renaissance. As global energy demands rise, choosing between Nano Nuclear Energy (NASDAQ:NNE) and NuScale Power (NYSE:SMR) means weighing early-stage microreactor innovation against a more established small modular reactor leader.Nano Nuclear Energy targets the portable microreactor niche, while NuScale Power focuses on larger-scale modular designs for utilities. Both companies represent high-risk plays in the nuclear renaissance, seeking to revolutionize carbon-free baseload power through different technical pathways.Nano Nuclear Energy develops portable microreactor technologies, including the KRONOS and ZEUS systems, designed for remote industrial and military use. The company also manages nuclear fuel fabrication and transportation services through collaborations with the University of Illinois and LIS Technologies. Because the firm currently has no definitive commercial customer agreements for its reactor lines, it faces significant customer concentration risks as it seeks its first major contracts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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