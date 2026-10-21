Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
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21.10.2026 15:38:04
NANO Nuclear Signs 3-year Agreement With IMPSA For KRONOS MMR, Shares Up
(RTTNews) - NANO Nuclear Energy Inc. (NNE), on Tuesday announced that it has signed a three-year Engineering Services Master Agreement with the U.S. subsidiary of Argentina-based IMPSA, a manufacturer of nuclear plant components, to support the design and manufacturing readiness of its KRONOS Micro Modular Reactor Energy System.
In pre-market activity, the shares were trading 3.16 percent higher at $13.37 on the Nasdaq.
Under the agreement, IMPSA will provide engineering reviews and manufacturing assessments for critical reactor components, including the reactor pressure vessel.
IMPSA is described in the agreement as one of the few companies in Latin America with ASME N and ASME III N stamps, allowing it to engineer and construct Class 1 heavy nuclear components.
The work aims to identify manufacturing constraints, inspection limitations, supply-chain risks and potential design improvements before production begins.
The initial program is expected to run for six months and will be supported by a retainer. IMPSA will review KRONOS MMR components against applicable ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III requirements.
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