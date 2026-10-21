Nano Nuclear Energy Aktie

Nano Nuclear Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 15:38:04

NANO Nuclear Signs 3-year Agreement With IMPSA For KRONOS MMR, Shares Up

(RTTNews) - NANO Nuclear Energy Inc. (NNE), on Tuesday announced that it has signed a three-year Engineering Services Master Agreement with the U.S. subsidiary of Argentina-based IMPSA, a manufacturer of nuclear plant components, to support the design and manufacturing readiness of its KRONOS Micro Modular Reactor Energy System.

In pre-market activity, the shares were trading 3.16 percent higher at $13.37 on the Nasdaq.

Under the agreement, IMPSA will provide engineering reviews and manufacturing assessments for critical reactor components, including the reactor pressure vessel.

IMPSA is described in the agreement as one of the few companies in Latin America with ASME N and ASME III N stamps, allowing it to engineer and construct Class 1 heavy nuclear components.

The work aims to identify manufacturing constraints, inspection limitations, supply-chain risks and potential design improvements before production begins.

The initial program is expected to run for six months and will be supported by a retainer. IMPSA will review KRONOS MMR components against applicable ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section III requirements.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs 12,71 -4,65% Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen