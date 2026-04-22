Nano-X Imaging präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nano-X Imaging hat am 20.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,0 Millionen USD in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,160 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nano-X Imaging -0,910 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nano-X Imaging in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,02 Millionen USD im Vergleich zu 11,28 Millionen USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,160 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 13,01 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at