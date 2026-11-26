Nano-X Imaging hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,4 Millionen USD gegenüber 3,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at