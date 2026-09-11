Nano-X Imaging veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nano-X Imaging hat am 09.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,79 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,84 Prozent auf 4,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at